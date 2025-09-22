Cuánta plata tengo que tener para comprar el 0 Km más barato

El modelo más accesible sigue siendo el del mes pasado aún con los incrementos que la mayoría de las terminales aplicaron en sus listas.

El mercado automotor argentino registra un crecimiento sostenido en el ritmo de ventas a pesar de los aumentos mensuales en los precios de los vehículos nuevos. En este contexto, el Renault Kwid continúa liderando el ranking de los autos 0km más económicos del país.

Durante agosto de 2025, el mercado registró uno de los incrementos de precio más significativos del año. En ese mes, el Renault Kwid en su versión naftera, que en julio se ofrecía a $19.990.000, superó por primera vez la barrera de los $20 millones, alcanzando un valor de $20.990.000.

Desde entonces, no se registran autos nuevos por debajo de esa cifra en el mercado local. Para septiembre, la marca ajustó nuevamente los precios y la versión más económica del Kwid naftero se comercializa a $22.160.000.

Ranking de los autos 0km más económicos en septiembre

El listado de los vehículos 0km más accesibles del mercado argentino, considerando únicamente las versiones de entrada y los precios de lista oficiales, quedó configurado de la siguiente manera:

-Renault Kwid: $22.160.000

-Fiat Mobi: $24.096.000

-Hyundai HB20: $25.400.000

-JAC S2: US$19.900 (equivalente a $27.362.500 al cierre de la nota)

-Chevrolet Onix: $27.477.900

-Citroën C3: $27.840.000

-Fiat Argo: $27.898.000

-Fiat Cronos: $27.959.000

-Toyota Yaris: $28.324.000

-Peugeot 208: $28.540.000

El comportamiento del mercado refleja un aumento sostenido de los precios, con ajustes mensuales que afectan tanto a los modelos de entrada como a los de gama media. El Renault Kwid se mantiene como el punto de referencia dentro del segmento más económico.

Crecimiento de los patentamientos en 2025

Entre enero y agosto, los patentamientos de vehículos 0km alcanzaron un total de 437.416 unidades, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Esta cifra representa una variación de 64,87% respecto del mismo período de 2024.

Durante todo el año pasado se vendieron 414.041 vehículos, lo que indica que en apenas los primeros ocho meses de 2025 ya se superó la cifra total de ventas de 2024. El aumento de patentamientos evidencia un dinamismo sostenido en la demanda, a pesar de la suba de precios que aplican las terminales automotrices.

Modelos más vendidos en lo que va del año

El ranking de los 10 modelos con mayor cantidad de unidades vendidas en lo que va de 2025 muestra un predominio de vehículos de gama media y pickups, según las cifras de Acara:

-Fiat Cronos: 23.924 unidades

-Toyota Yaris: 22.981

-Peugeot 208: 22.901

-Toyota Hilux: 22.077

-Ford Ranger: 18.468

-Volkswagen Amarok: 18.388

-Volkswagen Polo: 16.550

-Toyota Corolla Cross: 14.165

-Volkswagen Taos: 13.152

-Chevrolet Tracker: 12.806

Estos datos permiten observar que, si bien los autos más económicos registran un aumento constante de precio, los vehículos de mayor demanda pertenecen a segmentos más amplios, con presencia de sedanes, hatchbacks y pickups. /iProfesional