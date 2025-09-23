Racing y Vélez se juegan el pase a semifinales de la Copa Libertadores

Racing y Vélez se enfrentarán este martes desde las 19 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

La "Academia" llega con ventaja tras imponerse 1-0 en Liniers, mientras que el "Fortín" buscará la remontada sin público visitante en las tribunas.

En la ida, el gol de Adrián “Maravilla” Martínez inclinó la balanza para Racing en un duelo caliente que incluyó la expulsión de Lisandro Magallán y un tanto anulado a Aarón Quirós.

Ahora, los dirigidos por Gustavo Costas intentarán sostener la diferencia para alcanzar las semifinales y seguir soñando con hacer historia en el máximo torneo continental.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto atraviesa un buen presente en el torneo local, donde lleva cinco partidos invicto y viene de vencer a San Martín en San Juan.

Con la baja de Magallán y la confirmación de la renovación de Maher Carrizo hasta 2027, Vélez apostará a un triunfo histórico que le permita avanzar a la próxima fase.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Bruno Zuculini o Matías Zaracho; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon o Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Michael Santos o Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido