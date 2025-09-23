Damnificados de Saulo criticaron el fallo: “Más de 600 familias nos hemos quedado sin un mango"

Sociedad23/09/2025
Ayer se conoció la condena a responsables de la financiera Saulo Capital, quienes deberán cumplir más de 10 años de prisión efectiva por estafas, asociación ilícita y vaciamiento de empresas, generando perjuicios a más de 600 familias. 

Si bien se dictó sentencia, una de las damnificadas marcó a esta resolución como una sorpresa que no esperaban, ya que esperaban audiencias testimoniales que no se dieron por ser juicio abreviado. 

“A Morales le dieron 10 años de prisión cuando ya tiene 3 años y meses, o sea que se le va a ir reduciendo la condena, para mí fue una sorpresa desagradable, no entiendo que pasó, porque se dio así”, comentó la mujer a Somos Noticias. 

“Por qué no nos dejaron testificar, mostrar las pruebas, por qué la fiscal no intervino para que nos tomen los testimonios y ahí tomar la resolución”.  

Si bien entiende que los implicados van a cumplir con la condena en Villa las Rosas, la angustia radica en la no devolución del dinero, lo cual perjudica a las más de 600 familias damnificadas. 

Ahora solo resta dirigirse a una instancia civil, lo cual es desgastante y cruel, ya que deberán iniciar todo desde cero, pero aun así no bajarán los brazos: “Más de 600 familias nos hemos quedado sin un mango, murieron un montón de personas esperando justicia y no hay, es un dolor, es bronca pero no es resignación porque si nos resignamos esto va a seguir siendo corrupto todo” finalizó. 

