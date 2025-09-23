Neumatón: ¡Llevá tus cubiertas usadas este jueves al CCM y recibí regalos!

La Municipalidad llevará adelante la 17° edición del Neumatón con el objetivo de prevenir que las cubiertas en desuso sean arrojadas a la vía pública.

En esta ocasión, la jornada se concretará en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), Av. Paraguay 1240. La actividad será este jueves 25 de 10 a 17 hs. Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso.

José Piú, director de Desarrollo Sustentable, manifestó que “estamos teniendo muy buena respuesta tanto de los vecinos como de las empresas que tienen flota de vehículos con las que trabajan en el recambio de las cubiertas”.

“El principal beneficio que se puede observar es que ya no hay tantos neumáticos en baldíos, microbasurales o canales pluviales”, remarcó el funcionario y agregó que “además, estamos logrando un equilibrio entre lo que se genera de residuos como del recambio natural que debe producirse, antes había muchos neumáticos fuera de uso acopiados en galpones o que eran arrojados en la vía pública”.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.

Hasta la fecha ya se lograron recolectar y acopiar 1.150 toneladas de cubiertas en desuso.

Se reitera que, por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.