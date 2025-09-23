Con bajas y dudas, Gimnasia recibe a Atlanta en un cruce decisivo por la clasificación

Gimnasia y Tiro afrontará este viernes un partido de alto voltaje frente Club Atlético Atlanta, en el estadio Michael Torino desde las 22 horas, por la antepenúltima fecha de la etapa clasificatoria.

El equipo salteño está obligado a sumar para mantenerse en puestos de clasificación, mientras que los chubutenses buscarán consolidar su primer lugar y acercarse a la cima definitiva.

El encuentro aparece como una prueba de carácter para los dirigidos por Fernando “Teté” Quiroz, que deberán aprovechar la localía y el aliento de su gente, factor clave en una campaña donde Gimnasia cosechó la mayoría de sus puntos en casa.

De cara al compromiso, el entrenador aún no confirmó la formación inicial, aunque se perfila que repetirá el once que viene de caer ante Colegiales.

Una baja confirmada es la de Lautaro Gordillo, quien pese a haber cumplido con la fecha de suspensión continúa lesionado y quedó descartado para enfrentar al puntero.

El Millonario definirá mañana en el último ensayo la alineación titular.