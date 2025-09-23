Está fuera de peligro la mujer atacada en barrio Hernando de Lerma

La mujer de 36 años que anoche fue atacada con un arma blanca en una vivienda de calle Virgilio Tedín al 300, en barrio Hernando de Lerma, se encuentra fuera de peligro y permanece internada en el hospital San Bernardo, según confirmaron fuentes oficiales.

Según se supo, la víctima mantuvo una fuerte discusión con su pareja, un hombre de 67 años, en el domicilio de él. Tras recibir una herida en el abdomen, la mujer logró pedir auxilio, lo que motivó la intervención de los vecinos y la inmediata llegada de la policía.

Al ingresar al inmueble, según AM840, los efectivos hallaron al agresor ya sin vida, colgado en el interior de la vivienda. La fiscalía confirmó que se trataba de la pareja de la víctima.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Femicidios, dirigida por la fiscal María Luján Sodero Calvet, junto a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Aunque aún no se conocen los motivos del ataque, se espera que la declaración de la mujer, una vez que reciba el alta médica, aporte datos claves para esclarecer lo sucedido.