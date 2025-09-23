Expo Futuro: “Hoy la oferta académica de la provincia es de más de 1200 carreras”

Hoy se presentó en el Centro de Convenciones de Salta la Expo Futuro, mostrando a los jóvenes la oferta académica que tiene la provincia, las becas a las que pueden acceder y las carreras más solicitadas.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, comentó al móvil de CNN Radio Salta la importancia de la feria donde las casas formadoras desde universidades, institutos de formación superior y la UPATECO, mostrarán su oferta educativa.

Inteligencia Artificial, física, matemática, ciencia y tecnología tendrán un lugar importante en la Expo, además habrá un stand exclusivo de becas.

Más de 40.000 chicos se esperan que concurran al evento, mientras que los estudiantes del interior tendrán su encuentro virtual desde el 29 de septiembre al 3 de octubre contando con información vía mail.

“Hoy la oferta educativa de nuestra provincia es de más de 1200 carreras”.

La ministra anunció que el año próximo entregarán becas a estudiantes de los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín que deseen cursar la carrera de Medicina en el marco de la Ley de Emergencia Sociosanitaria y ante la falta de profesionales de la salud en la zona.

Los beneficiarios recibirán una capacitación niveladora para facilitar su ingreso. “Es como ir sembrando en el camino”, expresó.

Consultada sobre las carreras más demandadas, dijo que la psicología encabeza la lista, seguida de las áreas vinculadas a la contabilidad, pero apostando desde la provincia a las carreras vinculadas a la Inteligencia Artificial: “La provincia está invirtiendo mucho en conocimiento y se está empezando a ver los buenos resultados en robótica, impresiones 3D, todo ese tipo de carreras que utilizan la tecnología”.

Para poder acceder a esta oferta académica es necesario finalizar el secundario, por lo que llevan adelante campañas tanto en la capital con la ayuda de la Municipalidad, como en el interior buscando a quienes no culminaron esos estudios.

Convenio con la UNSa

El Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Salta, celebraron un convenio donde se juntarán profesionales de la institución y de la cartera educativa para ensamblar el secundario con la universidad, para nivelar los conocimientos y que no se sienta el paso del secundario a la educación superior.