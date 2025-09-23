Siniestro en Parque Belgrano, una camioneta y un utilitario los protagonistas

Según informó QuePasaSalta un siniestro vial interrumpió la tranquilidad de los vecinos de Parque Belgrano. Es que una camioneta Amarok y un vehículo utilitario protagonizaron un accidente de transito en Avenida Robustiano Patrón Costas.

Ante el alerta de los vecinos de la zona, personal de la Policía de la Provincia de Salta se desplazó de inmediato para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes.

De momento se desconoce el estado de los conductores.