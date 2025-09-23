Llamaron a licitación para obras de agua potable en B° Pereyra Rosas

A través del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Salta se dispuso el llamado a licitación pública para la ejecución de la obra Infraestructura básica para el abastecimiento de agua potable en el B° Pereyra Rosas, con un presupuesto oficial de $1.648.747.435,60 y un plazo de ejecución de 180 días corridos.

El proyecto, elaborado por Aguas del Norte en conjunto con la Secretaría de Recursos Hídricos, busca dar respuesta a la creciente demanda de agua en la zona norte de la ciudad, donde se multiplican los desarrollos habitacionales. La obra contempla la perforación de dos pozos profundos y obras complementarias, además de la readecuación de cañerías y derivaciones del acueducto Campo Alegre.



El objetivo es incrementar la oferta de agua potable y optimizar el servicio en el sector, garantizando una mejora en la calidad de vida de los vecinos.

Según lo dispuesto, la licitación se realizará bajo la modalidad de ajuste alzado, y el financiamiento de la obra se imputará al presupuesto 2025, con previsión de partidas para su terminación en 2026. La Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas será la encargada de llevar adelante el proceso de licitación y preadjudicación.