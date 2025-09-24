Quedó inaugurada la Copa Güemes: “La juventud nos va a dar el futuro grande”

El gobernador Gustavo Sáenz dejó inaugurado este martes la Copa Güemes en un acto que se realizó en el Estadio Delmi.

La Copa Güemes es una competencia provincial de fútbol 5 que busca promover la integración, la formación y los valores a través del deporte. Allí competirán varones y mujeres del sub-15 y sub-18.

“Hace un tiempo lanzamos el Plan Meta y desde allí nace la posibilidad de competir en toda la provincia de una forma sana” destacó el mandatario durante el lanzamiento de la Copa Güemes.



Sáenz lamentó que “muchos clubes de barrios no estén en condiciones para poder recibir dignamente a los jóvenes para realizar deportes”. Por lo que se han dispuesto trabajos en muchos puntos acondicionar estos espacios de contención para los jóvenes.

“Esto nació gracias a ustedes, porque cuando venía a verlos por los Juegos Evita, sentía orgullo de todas las medallas y nos motivó a trabajar” aseguró el mandatario provincial durante el lanzamiento.

“La juventud nos va a dar el futuro grande, por ellos tenemos que trabajar” destacó el mandatario y agregó que un chico en el club, representan un chico menos en la calle lejos de problemas de consumo o adicciones.

Tras la inauguración las delegaciones recibieron indumentaria y equipamiento deportivo.