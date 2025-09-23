Alfano a los 72 años bailando con un vestido escotadísimo

Graciela Alfano volvió a sorprender en las redes sociales con un look impactante. La actriz posó con un diseño de alto impacto, bordado en pedrería plateada sobre base blanca, que se destacó por los recortes estratégicos y un tajo profundo al mejor estilo Angelina Jolie en los Oscars.

El vestido de breteles finitos tiene un escote en V pronunciado y transparencias laterales en una malla nude decorada con apliques brillantes. La falda se abre en un tajo extremo que dejó a la vista la pierna, mientras que la terminación con bordados metálicos reforzó el efecto luminoso de la prenda.

Para acompañar el vestuario, Graciela Alfano eligió unas sandalias altas con tiras plateadas entrecruzadas que potenciaron el juego de destellos del outfit. En cuanto a los accesorios, completó con un collar rígido de piedras claras y una serie de pulseras plateadas en una de sus muñecas, manteniendo la línea de brillo en cada detalle.

El peinado también fue protagonista: llevó el pelo suelto con ondas marcadas y flequillo desmechado, un estilo voluminoso que la caracteriza.

En cuanto al make up, optó por una base uniforme de acabado luminoso, labios en tono rosado y un delineado negro intenso con sombras oscuras en los párpados que resaltó su mirada. Las pestañas con máscara abundante le dieron mayor dramatismo al beauty look.

En el pie de foto de la publicación, la rubia dejó un mensaje para sus seguidores. “¡No hay mal que por bien no venga! Así como así, cuando se responde correctamente, aun a una agresión injustificada (¡también poniendo límites!), las cosas salen geniales".

Luego concluyó: “Acá estoy en mi nuevo comercial disfrutando de la buena onda de un equipo de ¡¡¡21 personas!!! Profesionales, amables, inteligentes. ¡El equipo que merezco! Los amo y los bendigo". /TN