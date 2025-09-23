Lanús pisó fuerte en el Maracaná, eliminó a Fluminense y se semifinalista de la Copa Sudamericana

Lanús empató esta noche como visitante 1 a 1 ante Fluminense de Brasil, en un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El único gol del encuentro para los locales lo convirtió Agustín Canobbio, a los 20 minutos. Dylan Aquino, a los 22 minutos del complemento, marcó el tanto del empate en el partido para Lanús y el de la victoria parcial en la serie.

En el duelo de ida disputado en La Fortaleza, el conjunto granate consiguió un agónico triunfo por 1-0 con un tanto de Marcelino Moreno.

¡GOL DEL GRANATE PARA SOÑAR CON LA SEMIFINAL! Aquino puso el empate 1-1 y 2-1 en la serie de Lanús sobre Fluminense.



▶️ Mirá nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/IpKoKbIhDZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 24, 2025

El partido se demoró 36 minutos por incidentes en las tribunas previo al comienzo del segundo tiempo.

En ese sentido, efectivos de la Policía de Brasil reprimieron con gases lacrimógenos, palazos y balas de goma a los simpatizantes del “Granate”.

¡LOCURA DE PIRUETA DE CANOBBIO PARA EL 1-1 GLOBAL DE FLU A LANÚS EN LOS CUARTOS DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gVVuOMTyjW — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2025

El “Granate” viene de llevarse un triunfo ante Platense por 2 a 1, con goles de José Canale y Lautaro Acosta, esto reforzó el envión anímico, aunque el equipo deberá sobreponerse a las bajas de Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza, todos lesionados.

Por otro lado, Fluminense necesita revertir la serie y apoyarse en la mística de su estadio. El conjunto de Renato Gaúcho arrastra un presente irregular, con apenas dos victorias en sus últimos siete partidos, pero se mantiene competitivo en el Brasileirao y en la Copa de Brasil.

Para este duelo, el “Flu” podría recuperar a Nonato, aunque sigue en duda por una tendinitis. En ofensiva, el equipo dependerá de Everaldo, Kevin Serna y Agustín Canobbio, además de la jerarquía de Thiago Silva en la defensa.

ATENCIÓN: el ST de la vuelta de los cuartos de final entre Fluminense y Lanús está demorado por incidentes entre la policía y la gente del Granate en el Maracaná.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vtMqGp4eOp — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2025

- Síntesis -

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes, Renê; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Luciano Acosta, Agustín Canobbio; Everaldo Stum. DT: Renato Gaúcho.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

VAR: Ángel Arteaga (VEN).

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro).