Autos incautados y abandonados, una ley apunta a frenar el impacto ambiental y sanitario

La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto que prevé establecer un marco normativo para la gestión y disposición de automotores, motorvehículos y maquinarias que hayan sido secuestradas y se encuentren en depósito.

El diputado por San Martín, Jorge Restom mencionó el remate que se realizó en Tartagal hace unos años, donde vehículos secuestrados en 2011 que estaban en depósito municipal, fueron puestos en remate público.

Al ser una situación que se repite en toda la provincia, dijo Restom a Aries Online, esta medida ayudará a reducir los riesgos sanitarios que supone el amontonamiento por más de 10 años en depósitos de estos vehículos, sobre todo en zonas propensas a la proliferación del mosquito del dengue.

Otro factor que alienta a esta decision, radica en los costos que genera para los municipios tener estos vehículos: “servirá para recaudar fondos genuinos para las comunas y trabajar en una política sanitaria y de cuidado del medioambiente”.