Pidió que bajara la música y terminó hospitalizada: Su pareja irá a juicio

En una audiencia flexible y multipropósito, el juez de Orán Gustavo Ramiro Morizzio dispuso la elevación a juicio de una causa por violencia de género que se originó en Pichanal, el 10 de agosto de 2024.

El imputado, de 30 años, enfrentará un proceso por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, al tratarse de una persona con la que mantenía una relación de pareja con convivencia y por haberse cometido en un contexto de violencia de género.

Según consta en la investigación, el día de los hechos el hombre se encontraba en la vivienda escuchando música y consumiendo alcohol. Cuando su pareja regresó, le pidió que bajara el volumen, pero él se negó y la discusión escaló rápidamente.

Ante la decisión de la mujer de abandonar la casa, el acusado reaccionó de manera violenta: la tomó de los brazos y comenzó a golpearla en la cara y en la cabeza.

La víctima pidió ayuda y fue entonces que su hermana intervino para frenar la agresión y evitar que la situación pasara a mayores.

Con la decisión judicial, el caso avanza ahora hacia el debate oral, donde se determinará la responsabilidad penal del acusado.