El Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta sumaría una nueva vocal: ¿De quién se trata?

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta informó la apertura del proceso de acuerdo para la designación de la contadora Alejandra Elizabeth Ruiz como vocal del Tribunal de Cuentas municipal, propuesta elevada por el Departamento Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Resolución CD Nº 374/10 y sus modificatorias, los antecedentes de la postulante estarán a disposición de la ciudadanía para su consideración. Los vecinos podrán presentar observaciones o impugnaciones en la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante, ubicada en avenida del Líbano 990, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13.

El plazo vencerá a los siete días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de la comunicación en el Boletín Oficial.

Alejandra Elizabeth Ruiz, de 53 años, es contadora pública nacional egresada de la Universidad Nacional de Salta en 2012, matrícula Nº 3180. Posee formación de posgrado en Derecho Tributario (UNSa) y capacitaciones en materia impositiva, contable, laboral y de prevención de lavado de activos, dictadas por el Consejo de Ciencias Económicas de Salta, el Colegio de Graduados y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

El currículum completo de Ruiz podrá consultarse en la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante, en el horario de 9 a 13.