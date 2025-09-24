Multaron a una empresa con más de $35 millones de pesos por demoras en una obra

La Subsecretaría de Contrataciones de la Municipalidad dictó la Resolución Nº 254/2025 mediante la cual se aplican sanciones a la firma Ing. Fernando Daniel Cointte, adjudicataria de la obra “Refacciones varias en edificio Dino Saluzzi”.

De acuerdo con lo establecido en el expediente, la empresa incumplió con los plazos de ejecución de la obra, la cual debía finalizar en marzo de 2025, y presenta una mora efectiva de 65 días, con un avance físico del 39,67%. Además, se registraron deficiencias técnicas, falta de cumplimiento de órdenes de servicio y omisiones en materia de higiene y seguridad laboral.

Son tres multas que, en virtud de estos incumplimientos, la Subsecretaría resolvió sancionarlo con un monto total de $35.138.163,35, discriminada de la siguiente manera:

$28.015.289,32 por mora en la finalización de la obra.

$2.515.107,78 por incumplimiento de siete órdenes de servicio específicas.

$4.607.766,25 por demora en la presentación del plan de trabajo exigido.

Asimismo, la empresa recibió un apercibimiento registral conforme lo dispuesto en el artículo 53 inciso a) de la Ley 8.072, lo que constituye un antecedente administrativo relevante.



La Municipalidad dispuso que el monto de la multa sea descontado de las facturas pendientes de cobro o de otros contratos en ejecución. En caso de insuficiencia, la empresa deberá abonar el monto en un plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de nuevas penalidades y posibles acciones judiciales.

La resolución también ordena notificar al Registro de Proveedores, la Subsecretaría de Finanzas y la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de las medidas correspondientes.