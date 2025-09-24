Odontólogo hallado sin vida: Se conoció quien sería

En la mañana de hoy, se conoció que un paciente concurrió a la cita con su odontólogo y lo halló sin vida. Personal del SAMEC, llegó al lugar y confirmó la lamentable noticia.



Desde la fiscalía se dispuso que se realice la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Según publicó QuePasaSalta, el profesional hallado sin vida, sería Ramiro Caba Figueroa, quien tiene su consultorio en el lugar donde su hallado sin vida.