Hallaron sano y salvo al niño de 12 años que era buscado en Rosario de Lerma

José Mateo, el niño de 12 años cuya desaparición había generado gran preocupación en Rosario de Lerma, fue encontrado anoche en buen estado de salud en la zona céntrica.

Tras ser asistido por efectivos policiales, ya se encuentra en su casa junto a su familia.

La búsqueda se había activado el martes al mediodía, luego de que un familiar denunciara que el menor había sido visto por última vez en la zona de Villa Lola, El Encón.

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma tomó intervención inmediata y se activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas.

En el operativo trabajaron la Policía de Salta, el Grupo de Investigación de Quijano y distintas áreas del Distrito de Prevención 10, que realizaron rastrillajes y relevamientos durante toda la jornada.