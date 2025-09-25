Gimnasia inauguró 4 canchas de tenis y anunció la apertura de su propio colegio

Ayer, Gimnasia y Tiro inauguró cuatro nuevas canchas de polvo de ladrillo en el predio de Altos de Medeiro, una iniciativa destinada a preservar y potenciar las disciplinas históricas de la institución.

Marcelo Mentesana, presidente del club, en diálogo con InformateSalta, destacó la importancia del proyecto: “Es una gran tranquilidad haber concretado un proyecto que teníamos desde hace tiempo. Estamos contentos porque sumamos una disciplina histórica en el club”, expresó.

Las nuevas canchas contarán con profesores para clases y también estarán disponibles para que los socios puedan utilizarlas en su tiempo libre. “Creo que va a ser muy bueno. Ya hay mucha gente de la zona que se ha acercado y quiere incorporarse al club por las canchas, así que se suma a todas las actividades que tenemos”, agregó.

Sobre la inversión realizada, el presidente explicó: “Alquilamos el espacio de dos canchas a una empresa de comidas rápidas y decidimos financiar esta obra con esos recursos, pero también con fondos del club y el trabajo de muchos dirigentes”.

El predio de Altos de Medeiro ya cuenta con diversas disciplinas: hockey, rugby, arquería, futsal, básquet, vóley, natación y recientemente un domo de circo para actividades de tela. Según Mentesana, más de 2.500 chicos participan semanalmente de las actividades deportivas del club.

Además, el presidente confirmó un ambicioso proyecto educativo: “Ya completamos todos los requisitos, se ha aprobado el nacimiento del colegio, ya tenemos la matrícula y en 2026 comenzará a funcionar el Colegio de Gimnasia y Tiro con Jardín de Infantes”.