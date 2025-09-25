Con bajas y despedida incluida, Central Norte va por Defensores de Belgrano

Central Norte buscará cerrar su participación en la Primera Nacional de la mejor manera cuando se enfrente a Defensores de Belgrano este sábado a las 15:30, en el estadio Juan Pasquale.

El equipo llega motivado tras el triunfo ante Chacarita, y el entrenador Pablo Fornasari comenzó a delinear el once titular para el próximo encuentro. Sin embargo, tendrá algunas bajas importantes: Gonzalo Alves, autor del gol del triunfo frente a Chacarita, sufrió una lesión que lo dejará afuera de la lista de concentrados.

En defensa, Cristian González continúa lesionado, por lo que es probable que Gonzalo Castilla siga siendo titular. Además, Tomas Berra también se perfila como opción para reforzar la zona defensiva.

En ofensiva, el técnico parece tener definidas las piezas: Agustín Bianciotti seguirá como referencia en el área, acompañado por Franco Tisera.

La atención también se centra en Diego Magno, quien podría tener su despedida en las dos últimas fechas del torneo. Fornasari confirmó en conferencia de prensa que el histórico delantero tendrá su homenaje, aunque aún no decidió si será dentro del campo de juego.

El plantel partirá mañana rumbo a Buenos Aires, con la ilusión de terminar la temporada con una buena actuación ante el “Dragón”.