Anestesistas denuncian cifras "falaces y malintencionadas" y alertan sobre amenazas a colegas

La Asociación Salteña de Anestesiología, Anestesia y Rehabilitación (ASAAR) desmintió de manera categórica las acusaciones sobre los sueldos millonarios de sus miembros, denunciando una campaña de "violencia mediática" y "amedrentamiento" contra sus profesionales.

A través de un comunicado oficial, aseguró haber revisado las liquidaciones de los últimos seis meses y no haber encontrado "montos que siquiera se acerquen a las malintencionadas y falaces cifras mencionadas en los medios".

La asociación defendió los convenios firmados con el Ministerio de Salud, afirmando que fueron "de común acuerdo" y con asesoría legal y contable de ambas partes.

A su vez, denunciaron que varios de sus asociados fueron "amedrentados y hostigados verbalmente" en sus lugares de trabajo.

La asociación expresó una "preocupación institucional por la integridad" de sus miembros y consideró que la violencia "no es el camino para trabajar por la salud pública de todos los salteños".

ASAAR hizo un llamado al diálogo y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la salud de la comunidad.

Las acusaciones de los gerentes y el ministro Mangione

La respuesta de los anestesistas surge a raíz del debate en el Senado por una Ley de Emergencia Sanitaria para Especialidades Críticas, impulsada para resolver la falta de especialistas y los altos costos de sus honorarios.

En ese marco, gerentes de hospitales de toda la provincia manifestaron sentirse "rehenes de un monopolio" y advirtieron que la disparidad salarial podría generar renuncias de otros profesionales de la salud.

La polémica se intensificó con las declaraciones del ministro de Salud, Federico Mangione, quien en su momento había afirmado tener pruebas de que un anestesista llegó a cobrar 97 millones de pesos a la provincia en un solo mes.