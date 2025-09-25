Elecciones en el Colegio de Kinesiólogos: Acusan a la conducción actual de “politizar la institución”

Mañana viernes se llevarán a cabo las elecciones en el Colegio de Kinesiólogos de Salta, un proceso que llega con fuertes cuestionamientos hacia la conducción actual.

En diálogo con Informate Salta, Paola Felices, kinesióloga y candidata a Secretaria de la lista opositora, expuso las principales críticas y preocupaciones que atraviesan a la institución.

“Los fondos de la presidencia actual son utilizados para esta candidatura y los fondos de nuestra lista son a pulmón. Queremos que nuestra campaña tenga más visibilidad. Esa gente está hace 4 años y la verdad no conoce a nadie”, cuestionó Felices.

La kinesióloga aseguró que el camino para presentar una nueva lista no fue fácil. “Tuvimos que pasar por varias cuestiones para poder lograr presentar una lista nueva. Incluso hice una denuncia en la Dirección de Personas Jurídicas porque no se estaban cumpliendo con los reglamentos del estatuto”.

Uno de los reclamos centrales gira en torno a la situación laboral y económica de los kinesiólogos salteños. "Hoy estamos muy por debajo del piso de nuestros honorarios: una sesión nos paga 6000 pesos por una hora, es vergonzoso. Se está viendo una presidencia que está politizando la asociación”, apuntó.

“Desde la asociación corresponde que nos aumenten el sueldo, que nos valoremos más"

Finalmente, deslizó su preocupación por posibles irregularidades en el proceso electoral, especialmente vinculadas a los votos del interior: “Empezamos a ver varias irregularidades, de las cuales no te puedo confirmar con certeza alguna, pero estamos en la averiguación de una irregularidad principal que son respecto a los votos del interior. No me gustaría levantar falsas acusaciones”.

