Perdió su celular, lo hackearon y pidieron plata a sus contactos

Un hecho lamentable fue denunciado por una emprendedora de Mosconi. La mujer está siendo víctima de estafa por parte de un supuesto hombre que tiene su celular perdido hace 1 año atrás.

Verónica Aguilar, es una emprendedora de dicha localidad norteña y entre lágrimas pidió a la comunidad estar alerta y a sus conocidos no transferir plata a su nombre."Me llamó un hombre, me dijo que una mujer está haciendo compras porque yo el año pasado perdií mi celular. Me dice que una señora tiene el celular y que yo lo puedo recuperar, que la señora está haciendo compras y pidiendo plata a nombre mío".

Recordó que el sujeto durante la comunicación, tras constatar que ella era Verónica Aguilar, le pidió que "No entre a WhatsApp y nada, pero él le hackeó el WhatsApp, no podía entrar a ningún contacto" y fue ahí que empezó su pesadilla.

Posteriormente la mujer contó que se enteró que "Él esta pidiendo plata nombre mío. Hay personas que le transfirieron plata, tengo captura de los comprobantes de las transferencias que le hicieron. Figuran a nombre de Lucas Mauricio Coronel".

Según recordó, las tranferencias superan los 10 mil pesos y contó que: "La chica que vende bingos conmigo, ella le transfirió $16 mil y después le quisieron hackear el whatsApp de ella pidiendo plata y la tía le transfirió 10 mil. Mi hija también le transfirió $22 mil y hay más. Pido por favor que no transfieran a nadie. Voy a vender de contado efectivo, me duele porque yo trabajo día a día, vivo el día a día".

Aseguró por Mosconi TV Color que ya radicó la denuncia policial y solo espera poder recuperar el dinero de la gente.