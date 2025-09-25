Ciencia, innovación y producción: Royón reclamó fortalecer al INTA

En Cerrillos, Flavia Royón se reunió con autoridades del INTA y reafirmó su compromiso de defender el rol federal de la institución. La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños advirtió que las decisiones del Gobierno Nacional ponen en riesgo la capacidad de acción del organismo y señaló que su debilitamiento afecta directamente a la producción, la innovación y la ciencia aplicada al desarrollo del interior.

Royón sostuvo que el INTA es un pilar estratégico por su aporte a la investigación, el agregado de valor y el acompañamiento a productores con soluciones concretas. “El INTA no puede depender del centralismo de Buenos Aires. Desde el Senado voy a exigir más recursos y más gestión para que siga transformando la vida de nuestras comunidades”, expresó.