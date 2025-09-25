"No son culpables", la madre de Jimena Salas pidió que liberen a los hermanos Saavedra

El juicio por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros, Salta, tomó un giro dramático cuando la madre de la víctima, Cristina García, no solo declaró sino que también cuestionó duramente la investigación, poniendo en duda la culpabilidad de los acusados y solicitó la liberación de los hermanos Saavedra.

Visiblemente conmovida, García habló con la prensa por primera vez desde el inicio del debate oral y su testimonio sacudió a todos los presentes. “Yo morí hace 8 años, 8 meses y 28 días”, fue la desgarradora frase con la que comenzó su diálogo, aludiendo al tiempo transcurrido desde el brutal asesinato de su hija.

El pedido de liberación, según El Tribuno, incluyó una referencia directa a uno de los imputados: “Quiero que dejen libres a los hermanos Saavedra. No creo que sean culpables, esto se trata de algo más extraño. No se puede juzgar a un muerto”, afirmó, en alusión a Javier "Chino" Saavedra, quien fue hallado sin vida en la Alcaidía un día antes del inicio del juicio.

La madre de la víctima también expresó su profunda desconfianza hacia el proceso judicial, indicando que, a pesar de los años, el caso sigue sin resolverse. “El único problema es que vamos a seguir sin saber quién mató a Jimena. Siempre volvemos al principio”, sentenció, remarcando que el caso arrastra “más interrogantes que respuestas”.

Por último, García descartó por completo la hipótesis del robo como móvil del crimen. “Nadie entra a robar y mata a alguien de más de 30 puñaladas”, sostuvo la mujer quien finalizó con un mensaje donde sintetizó su pesar: "Mi hija está muerta y nadie la va a volver a ver vivir”.

“Era un joven de 20 años, no tiene lógica”, dijo la madre de Jimena sobre Javier Saavedra.