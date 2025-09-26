¡Buen tiempo para el finde en Salta! Sin lluvias y con aire primaveral

El tiempo en Salta se presentará estable durante el fin de semana, con mañanas frescas y tardes templadas, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Este viernes, la jornada arrancó con 9°C y cielo despejado. A lo largo del día se prevé nubosidad variable, con temperaturas que alcanzarán los 28°C y vientos del noreste con ráfagas de hasta 50 km/h.

El sábado, la capital salteña tendrá un leve descenso de temperatura, con ambiente agradable y cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia. El domingo, en cambio, se espera un amanecer más fresco pero con una tarde cálida que rondará los 25°C, ideal para actividades al aire libre.

La tendencia para los primeros días de la próxima semana marca condiciones similares: temperaturas entre 11°C y 28°C el lunes, y máximas que oscilarán entre 22°C y 25°C hasta el jueves, siempre sin lluvias a la vista.