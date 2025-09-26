"Era precavida con la seguridad, solidaria y amante de los animales”, dijo la mamá de Jimena

El juicio por el femicidio de Jimena Salas avanzó con nuevos testimonios de familiares y allegados, quienes coincidieron en remarcar la personalidad precavida y solidaria de la víctima. En la audiencia declararon su madre, su cuñada y la niñera que trabajaba en la casa al momento del crimen.

La madre de la víctima sostuvo que su hija era alegre, muy inteligente y con una gran empatía. Dijo que era muy solidaria y mencionó, como ejemplo, que colaboraba con asociaciones de animales y con un merendero de Cerrillos.

Además aseguró que tenía nociones de seguridad y que no era tan ilusa como para dejar entrar a un desconocido.

Por su parte, la mujer que trabajaba como niñera relató que esa mañana se retiró de la vivienda en su moto antes del mediodía y que Jimena la acompañó hasta el portón, cerrando con candado.

La cuñada también reforzó la idea de que la víctima era extremadamente precavida con la seguridad, y nunca dejaba la puerta de la reja sin llave. Manifestó que era desconfiada con los humanos pero era muy amorosa con los animales.

Los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra siguen en el banquillo imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio.