¡De nuevo aumentó la nafta! En una semana subió más de 20 pesos

Nuevamente los precios de los combustibles vuelven a ser noticia por la suba que vienen sufriendo hace varios meses, con aumentos que lejos de ser uno en el mes, vienen cambiando en menos de una semana inclusive.

El móvil de CNN Radio Salta como todos los viernes, hizo su relevamiento de precios en la reconocida estación de servicio Jacarandá de Avenida Entre Ríos y Junín.

Variación de precios en una semana:

Nafta Súper costaba $1.469 y pasó a $1.487.

costaba y pasó a Infinia costaba $1.679 y subió a $1.706 .

costaba y subió a . Diesel 500 pasó de $1.511 a valer hoy $1.536.

pasó de a valer hoy Infinia Diesel costaba $1.694 y subió a $1.714.

Estas cifras demuestran un incremento de más de $20, en algunos casos rozando los $30.

En cuanto a los precios en el interior, específicamente Orán, los precios varían de acuerdo al surtidor al que concurran, en Refinor la Nafta Súper tiene un valor de $1.535, mientras que en YPF cuesta $1.523.