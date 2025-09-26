¡Es hoy! Gimnasia busca sellar su clasificación al reducido ante el "Bohemio"

Con el objetivo de asegurar su lugar en el Reducido, Gimnasia y Tiro recibirá hoy, desde las 22 horas, a Atlanta, en el estadio David Michel Torino, en la última presentación como local de la primera etapa de la Primera Nacional.

El "Albo" buscará hacer valer su localía, donde ya consiguió cerca del 80% de los puntos que lo mantienen en zona de clasificación.

El equipo de "Teté" Quiróz marcha cuarto con 47 puntos, mientras que "El Bohemio", es escolta del líder Deportivo Madryn con 54 unidades.

La visita llega a Salta con la ilusión de mantener viva la pelea por el primer lugar y asegurar la posibilidad de enfrentar al ganador de la zona B, pendiente del partido entre Deportivo Madryn y Arsenal de Sarandí.

¡Todos al Michel Torino!

El club espera el respaldo del público salteño, buscando que el estadio Michel Torino luzca como en sus mejores noches y acompañe al equipo en la búsqueda de una victoria clave para la etapa decisiva del campeonato.

El equipo

Una baja obligada tendrá en la delantera. Renzo Reynaga llegó a la quinta amarilla y tendrá que cumplir fecha de suspensión. Por ello, el técnico tendrá que armar el ataque.

Nicolás Contin está confirmado como referencia en ataque, pero la incógnita pasa por quién lo acompañará. Entre las opciones que maneja el entrenador aparecen Fabricio “Pollo” Rojas y Nicolás Rinaldi, lo que podría implicar un cambio en el esquema táctico habitual.

Equipo tentativo: Federico Abadía: Ivo Chávez, Gabriel Díaz, Manuel Guanini y Lautaro Montoya; José Méndez, Matías Birge, Morello y Jonás Aguirre; Nicolas Contin y Fabricio Rojas o Rinaldi.