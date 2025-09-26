Cayó la banda de motochorros que acechaba zona Sudeste, operaban con menores y tenían drogas

Ante los constantes hechos delictivos dentro de la modalidad de "motochorros" en zona Sudeste, la Policía de Salta realizó un amplio operativo en distintos barrios de la zona.

Durante los allanamientos se detuvo a varios sospechosos y se secuestraron 12 motocicletas, celulares, dinero, drogas y otros elementos vinculados a los delitos.

La fiscal Mercedes de la Cuesta informó que los acusados, entre ellos un menor de edad, están imputados por robos cometidos en poblado y en banda, algunos con uso de arma.

Uno de los hechos ocurrió el 16 de mayo, cuando un hombre dejó su moto sin seguro mientras atendía a su pareja y, al regresar, vio cómo tres personas se la llevaban.

Otro robo tuvo lugar el 13 de julio, cuando cinco sujetos persiguieron a un motociclista y uno de ellos lo lesionó con un arma blanca para arrebatarle su celular.

Los allanamientos se realizaron en los barrios Primera Junta, Santa Mónica, San Justo, Solidaridad y La Paz. Además de los arrestos, se secuestró droga en uno de los domicilios, por lo que intervino la Sección de Seguridad Interior y Narcotráfico (SINAR).

Los adultos detenidos dieron su versión durante la audiencia, mientras que los menores fueron puestos a disposición del Juzgado de Menores 3. La fiscal solicitó que los acusados permanezcan detenidos mientras avanza la investigación, publicó Con Criterio Salta.