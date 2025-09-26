Testigo revela detalles tremendos del video del triple homicidio: "Hubieras visto cómo lloraban"

En las últimas horas salieron a la luz una serie de mensajes en un grupo de WhatsApp que expusieron la tortura que sufrieron las víctimas.

En las últimas horas rompió el silencio una persona que habría visto la transmisión en vivo en las redes sociales de la brutal tortura que recibieron Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20 años) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Se desconoce la identidad de la persona que envió los mensajes. Pero el punto principal es el contenido de los mismos: el presunto testigo narró con detalles la brutal secuencia y los motivos detrás de la tortura.

Aparentemente, quien dice haber presenciado la tortura de las tres jóvenes durante una transmisión en vivo por Tik Tok, describió el momento de dolor que transitaron las víctimas el pasado viernes por la noche. "Hubieras visto cómo lloraban las manitas", escribió en un grupo de WhatsApp.

Y agregó: "No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca (...) Por eso le cortaron dedo por dedo". Se especula con que hizo referencia a Lara, a quien le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y parte de una oreja antes de matarla.

El mensaje de la testigo que revela los escalofriantes detalles de la tortura transmitida en vivo.

Otras de las personas que integran el grupo de WhatsApp aseguró haber visto las fotos de los cuerpos de las jóvenes una vez descuartizadas, que tiempo más tarde fueron encontrados enterrados en el patio de una casa en la localidad de Florencio Varela.

Cabe destacar que desde un principio los investigadores apuntaron a que se trató de un ajuste de cuentas narco por robo de cocaína. “Esto le pasa al que me roba droga”, habría sido una de las frases que dijo "Pequeño J" -un ciudadano peruano de 23 años, apuntado como el principal autor intelectual y quien está prófugo- en la transmisión, pronunciando explícitamente el mensaje mafioso.

La transmisión en vivo fue difundido en un grupo cerrado de al menos 45 personas. "El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización", consideró el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en una transmisión televisiva.

Según la investigación forense, las jóvenes murieron entre las 3 y las 6 de la mañana del sábado. "Creían que iban a participar en un evento al que las habían invitado. Van por su propia voluntad con alguien que se había ganado su confianza", resaltó Alonso./Cronica