La polémica declaración de Pipo Gorosito que reavivó el escándalo entre U. de Chile e Independiente

La clasificación de Universidad de Chile a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, tras superar a Alianza Lima, volvió a quedar en el centro de la controversia. El motivo fue una declaración de Néstor “Pipo” Gorosito, técnico del equipo peruano, quien respondió de manera poco feliz a una consulta sobre los episodios de violencia que involucraron a hinchas chilenos semanas atrás, durante el partido suspendido frente a Independiente en Avellaneda.

En conferencia de prensa, al ser preguntado por un altercado ocurrido en la zona de vestuarios, el DT aseguró que un dirigente de la U. de Chile los había cargado tras la eliminación, lo que derivó en su comentario polémico: “Nosotros no dijimos nada cuando a ellos los hicieron mostrar el culo en Argentina”.

La frase, rápidamente replicada en medios chilenos, fue interpretada como una burla a la brutal agresión sufrida por los simpatizantes de la U en Avellaneda, cuando fueron atacados por barras de Independiente.

Medios como La Tercera y Bio Bio criticaron con dureza las palabras del técnico argentino, señalando que minimizaban un hecho de violencia grave. Incluso Michael Clark, presidente del club chileno, salió a responder: “Yo no fui quien los cargó, pero estas cosas no ayudan. Hay que tener más responsabilidad”.