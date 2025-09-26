Cristina Kirchner quedó liberada de devolver $22.300 millones por la causa Vialidad

Cristina Kirchner obtuvo un alivio judicial en el fuero Civil y Comercial. La Sala III confirmó la caducidad de la demanda iniciada por Vialidad Nacional que le reclamaba $22.300 millones como reparación por el 50% de las obras públicas adjudicadas a Lázaro Báez que quedaron inconclusas. La decisión, adoptada por mayoría, ratificó lo resuelto en primera instancia y cerró la vía civil de resarcimiento.

El fallo de 11 páginas contó con los votos de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, mientras que la magistrada Florencia Nallar votó en disidencia. Los camaristas concluyeron que la causa había permanecido inactiva más allá de los plazos previstos en el Código Procesal, lo que habilitaba la caducidad de instancia.

El planteo fue impulsado por el abogado de la expresidenta, Luis Goldin, quien sostuvo que el expediente no registraba avances desde octubre de 2023 y que el último acto “impulsorio” databa de marzo de ese mismo año. El juez de primera instancia, Marcelo Bruno Dos Santos, ya había hecho lugar a ese pedido, ahora ratificado en la Cámara.

Desde Vialidad se había intentado frenar la caducidad, argumentando que en el período analizado se incorporaron pruebas y sentencias del fuero penal, como la confirmación de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

También señalaron que la defensa de Kirchner había dilatado plazos cuestionando la representación legal del organismo. Sin embargo, los jueces no hicieron lugar a esos planteos.

La acción civil de Vialidad se inició en paralelo al juicio penal contra Cristina Kirchner y Báez. Inicialmente el reclamo rondaba los $46.000 millones, pero tras la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, el perjuicio al Estado fue calculado en $85.000 millones. Con esos parámetros, se buscaba un resarcimiento de $22.300 millones por las obras abandonadas.

El frente penal sigue abierto

Aunque la confirmación de la caducidad cierra el reclamo civil, Cristina Kirchner aún enfrenta un frente mucho mayor en Comodoro Py. Allí sigue en curso el decomiso patrimonial por $685.000 millones, consecuencia directa de la condena penal por corrupción.

Ese proceso apunta a ejecutar bienes y activos de la expresidenta y de los demás condenados para reparar el perjuicio al Estado. A diferencia de la acción civil, el decomiso no está sujeto a caducidad procesal y permanece vigente hasta su resolución definitiva.