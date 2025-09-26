“Lo útil de lo inútil”: Se acerca la II Jornada de Humanidades, un evento para pensar la educación

En un momento marcado por la inmediatez, la aceleración tecnológica, la fragmentación del saber y la creciente presión por formar alumnos “útiles” para un mercado laboral cambiante, el Instituto Humanista de la Santísima Trinidad está organizando la II Jornada de Humanidades: “Lo útil de lo inútil”, una cita que promete ser una pausa crítica y una invitación a repensar fines y métodos en la educación.

El evento propone dos instancias de encuentros. Por un lado, el lunes 6 de octubre, destinada exclusivamente a estudiantes del colegio. Posteriormente, el 7 de octubre, de 8 a 18 hs. se desarrollará la jornada, propiamente dicha, destinada a docentes, formadores y familias, en el SUM del Instituto Santísima Trinidad (Manuel Belgrano 477, San Lorenzo).

En diálogo con InformateSalta, su organizadora, Marina Adúriz, brindó detalles sobre la propuesta que no sólo busca abrir las puertas del debate, sino también, ofrecer herramientas para quienes educan y forman.

Un lema que interpela: ¿qué es lo “inútil” hoy?

El eje de la jornada, explica Adúriz, no es una provocación estéril sino una voluntad de recuperar espacios que la educación contemporánea está dejando de lado. “La educación, cada vez más, tiende a centrarse en la ‘utilidad’, en formar jóvenes para el mercado laboral”, dice.

“La persona humana necesita siempre un abordaje más integral, que contemple toda su realidad vital”

Haciendo un análisis crítico, Adúriz cree que la agenda educativa global ha “externalizado” los fines. “La producción y el trabajo son los nuevos fines; insertar al hombre en la producción”, opina.

“La educación hoy explica CÓMO funciona la realidad, pero no dice QUÉ ES y PARA QUÉ es”. Esa cuestión antropológica, subraya, ha quedado marginada y con ello se pierde el horizonte integrador que permite educar personas y no sólo trabajadores.

Lejos de plantear un regreso nostálgico, Adúriz ubica a las humanidades como una respuesta actual y estratégica: “Las humanidades han vuelto a escena como un camino seguro e inmutable de formación”, afirma.

En su diagnóstico la profesional apunta contra las pedagogías contemporáneas que, según ella, privilegian la inmediatez y la estimulación sensorial: “Las nuevas pedagogías han puesto el énfasis en que educar sea fácil, estimulando la sensualidad (de ahí que los alumnos sean cada vez más irritables, más impulsivos, soeces, maleducados; porque están hiperestimulados)”.

Para Adúriz, quien además de organizar el evento es Coordinadora del área de Humanidades del Instituto Santísima Trinidad, los clásicos y las tradiciones humanísticas “nos pueden servir para redescubrir quiénes somos, cuál es el fin y sentido de nuestra vida y nuestro rol en la existencia”, especialmente frente a herramientas como la inteligencia artificial que, dice, desafían nuestras antiguas certezas sobre la razón humana.

“Se habla tanto de la inteligencia artificial…más que nunca las HUMANIDADES son la Ciencia del futuro porque nadie más y mejor que el hombre puede hablar del hombre mismo”

Contenidos y expositores: una agenda para el debate y la reflexión

La jornada contará con disertaciones de referentes de gran trayectoria académica y profesional como Paola Delbosco, Raúl Méndez, Daniel Lasa, Marcelo Singh, Pía Moreno, Cecilia Sturla y Mauro Rodríguez.

En este sentido, Adúriz adelantó los ejes que abordarán los expositores invitados, que van desde la búsqueda de sentido hasta la defensa de la belleza como valor educador. “En la jornada se abordarán las cuestiones mencionadas: cómo las humanidades tienen algo que decir en cuanto al ser humano, a la mujer fuerte (como en Antígona), a nuestro fin, la trascendencia, el Bien y la Belleza”, sintetiza. También alerta sobre la seducción del “feísmo” —lo vulgar, lo soez, lo sensorial— que atrae a muchos jóvenes y que, a su juicio, está trazado por la cultura de la moda y la new age.

Entre los aportes concretos que promete la jornada también se encuentran el análisis sobre la humanización y la deshumanización, el rol de la familia en la formación, la necesidad de una pedagogía centrada en el ser humano y la recuperación del sentido del Bien y la Belleza como orientadores de la vida educativa. “En este contexto, se abordarán temas como la Humanización y deshumanización de lo humano, el rol de la familia en la formación de personas íntegras que transformen después la sociedad, la necesidad de volver a una educación humanista, el Bien y la Belleza”, detalla.

El aula, la familia y la transformación social

La jornada, insiste Adúriz, no es sólo para especialistas: está pensada para quien educa diariamente. “Este encuentro está dirigido principalmente a educadores porque consideramos que las temáticas que aborda deben ser de conocimiento de todos y brindar herramientas para una mayor comprensión de la realidad humana”, explica, y remarca la complejidad del desafío: “El desafío del educador es enorme porque en frente no solo tiene cerebros sino personas con una dimensión no solo espiritual… sino dimensión afectiva, social, física e intelectual”.

Sobre la familia, la organizadora es terminante. “La familia es la primera escuela”. Para ella, la comprensión de la cosmovisión humanista no sólo es deseable sino imprescindible: “La comprensión de la cosmovisión humanista es aplicable a todo accionar humano y la familia es la célula básica de la sociedad y formadora del individuo”.

Esta segunda Jornada no es un resultado azaroso, es, según Adúriz, la continuación de un proceso. “Nosotros asistimos, en agosto del año pasado, al I Congreso de Educación Humanista, en Córdoba. Allí ‘recogimos el guante’”, relata. A partir de esa experiencia se organizó una primera jornada en el colegio orientada a los alumnos y se incorporaron áreas de Filosofía, Ética, Arte y Música como modo de revalorizar la cultura y la historia local. “Este año, redoblamos la apuesta. Haremos la Jornada del 6 de octubre para alumnos, y el 7 la abrimos y destinamos a toda la comunidad”, anuncia con claridad.

¿Qué se espera que se lleven los asistentes?

Más allá del intercambio teórico, Adúriz pone el acento en una transformación moral y práctica: “Esperamos que se lleven la CONVICCIÓN de que es necesario volver a educar al ser humano como lo que es: un ser racional capaz de entender y comprender quién es y la tarea inmensa a la que estamos llamados: amar y ser amados, transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean orientándola al Bien y a la Verdad”. Y añade: “Habiendo comprendido eso, la transformación comienza porque recuperamos nuestra dignidad”.

Datos prácticos y cómo inscribirse

La II Jornada de Humanidades “Lo útil de lo inútil” está destinada a docentes de todos los niveles, formadores en general, padres de familia, y estudiantes del último año de colegio o universitarios.

Se realizará el 7 de octubre – de 8 a 18 hs, de manera presencial en el SUM del Instituto Humanista Santísima Trinidad. El valor de la inscripción es $15.000 y las inscripciones están abiertas hasta el mismo 7/10.

El encuentro otorga puntaje docente oficial (resolución 332/24). Para inscribirse, la organización habilitó un formulario de inscripción al que se puede acceder ingresando aquí: https://forms.gle/cronDieXtn3JF7Cx5