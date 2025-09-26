Elementa SRL presenta Auria, un hotel con nombre propio y filosofía singular

Hay momentos en los que una empresa decide poner su firma en aquello que durante años ayudó a construir para otros. Es una decisión planificada y sostenible que reconoce un recorrido propio y lo proyecta en un producto con identidad. Ese punto, para Elementa SRL, se llama Auria hotel.

Su posición estratégica sobre las costas del Lago Nahuel Huapi es solo una de las decisiones que Tower Travel ha tomado para atraer un público selecto. Auria fue pensado y diseñado como un Alojamiento de Lujo en la Patagonia. Quienes lo visiten no solo encontrarán algunos de los paisajes más bellos y tranquilos del mundo. Los servicios de spa, piscina y actividades al aire libre además de la selección de su personal especializado en la atención de un público exigente convierten a Auria en la combinación perfecta de modernidad y pasión que todo turista busca.

Una expansión que responde a una cultura de trabajo

El recorrido de Elementa SRL ha estado siempre marcado por la eficiencia, la planificación meticulosa y una visión clara de lo que los viajeros buscan. Ahora, toda esa experiencia se fusiona en un nuevo y emocionante proyecto: Auria, un hotel boutique de lujo propio de la empresa.

Imagina un lugar donde la serenidad del entorno se combina a la perfección con un diseño elegante y sofisticado. Ese lugar es Auria, un refugio exclusivo ubicado en Puerto Manzano, Villa La Angostura. La elección de este rincón tan especial del lago Nahuel Huapi no fue casualidad. El objetivo de la búsqueda era encontrar un emplazamiento que transmita calma y belleza, y que a la vez permita ofrecer a los huéspedes una experiencia de inmersión total en la naturaleza, sin sacrificar el confort y el lujo.

En Auria, cada detalle está pensado para crear una estancia inolvidable. Desde la línea de diseño, cuidadosamente equilibrada para integrarse con el entorno, hasta los servicios personalizados que garantizan una experiencia de lujo sin pretensiones. El compromiso es ofrecerte un oasis de paz donde puedas desconectar por completo, sabiendo que estás en manos de un equipo que comprende y anticipa tus necesidades.

La esencia de Auria: lujo y exclusividad en la Patagonia

En el corazón de la Patagonia, Auria se presenta como la culminación de años de experiencia en el sector turístico de lujo. Dejando atrás la consultoría, Elementa SRL ha volcado todo su conocimiento en la creación de un hotel boutique que es, en sí mismo, un destino. Cada detalle, desde la gestión hasta la experiencia del huésped, ha sido diseñado para reflejar nuestra identidad: excelencia sin concesiones.

Su estancia, su paraíso personal

Auria ha sido meticulosamente concebido para ofrecerle una experiencia de confort sin igual. Bajo la curaduría de Gustavo Erhart del Campo, se ha creado un santuario de elegancia y serenidad.

La vista al lago Nahuel Huapi y sus paisajes acompañarán a los pasajeros desde el inicio de su estadía hasta el final de su viaje, ya que cada uno de los espacios del mismo, habitaciones, pileta climatizada y spa, permite el disfrute de la naturaleza que circunda al alojamiento.

La estadía estará acompañada de servicios de primera clase que elevan cada momento:

Gastronomía: En Del Campo Restaurant, la cocina argentina se reinventa con un enfoque en productos frescos y de temporada. Disfrute de una experiencia culinaria inolvidable, maridada con los mejores vinos de Mendoza y la Patagonia.

Comodidades: Relajarse en nuestra piscina climatizada con vistas panorámicas al lago, renovarse en nuestro spa, pasear por nuestros jardines o acceder directamente a la playa.

Relajarse en nuestra piscina climatizada con vistas panorámicas al lago, renovarse en nuestro spa, pasear por nuestros jardines o acceder directamente a la playa. Experiencias Únicas: Para los amantes de la aventura y la tranquilidad, nuestro equipo de concierge ha seleccionado las mejores actividades, desde kayak al amanecer y yoga hasta excursiones privadas a destinos icónicos como el Circuito de los Siete Lagos. Cada actividad está planificada con la máxima calidad y seguridad en mente.

Un santuario de elegancia en la Patagonia

En el corazón de la Patagonia, Auria ha sido diseñado como un refugio donde la arquitectura y el interiorismo se unen para crear una experiencia de lujo atemporal. Bajo la dirección de Gustavo Erhart del Campo, este Hotel Boutique en la Patagonia es un testimonio de un diseño que valora la proporción, los materiales nobles y una estética que gana carácter con el tiempo. Aquí, cada detalle está pensado para transmitir calma y sofisticación.

Lujo que se integra con la naturaleza

Bajo el concepto de diseño exclusivo y moderno se ha creado un espacio donde la barrera entre el interior y el exterior desaparece. A través de amplias ventanas, las vistas del lago Nahuel Huapi se convierten en el telón de fondo de su estancia, conectándolo de forma natural con el impresionante paisaje patagónico. La piscina climatizada, por ejemplo, ofrece una perspectiva ininterrumpida del lago, permitiéndole disfrutar de la belleza del entorno sin importar el clima. Los jardines se extienden armoniosamente hacia la playa, creando un recorrido sereno.

Un descanso a la medida de sus sueños

Las habitaciones de Auria son el epítome de la tranquilidad y el confort. Cada una de las cuatro categorías — Doble, Doble Superior, Junior Suite de 40 m² y Suite Deluxe de 55 m² — ha sido cuidadosamente diseñada para garantizar un descanso profundo y reparador. Más allá de la estética, la funcionalidad es clave: se ha cuidado la acústica para asegurar la privacidad y la paz en cada habitación.

Para el máximo confort, cada espacio está equipado con amenidades de alta gama, como un Smart TV de 55 pulgadas, una máquina Nespresso, frigobar y caja de seguridad. Todo está dispuesto para que su única preocupación sea disfrutar de la serenidad que solo Auria puede ofrecer.

La filosofía detrás de Auria: autenticidad y lujo genuino

Auria es mucho más que un simple hotel: es la materialización de una filosofía. En un mercado donde el lujo a menudo se confunde con la ostentación, Tower Travel apuesta por la autenticidad y la elegancia atemporal. El objetivo, liderado por Gustavo Erhart del Campo, es crear un lugar al que siempre desee volver.

Un lujo que se siente, no que se muestra

La filosofía de Elementa SRL sostiene que el verdadero lujo reside en la calidad, el diseño y la conexión con el entorno. Cada rincón del hotel está pensado para ofrecer una experiencia serena y significativa. Desde la exquisita decoración hasta las experiencias personalizadas que ofrecemos, todo tiene un propósito.

Para quienes organizan y gestionan este hotel de lujo es un orgullo trabajar con proveedores locales y ajustar cada detalle para que la estadía del huésped sea perfecta. Ya sea que se trate de nuevas piezas de diseño o de colaboraciones especiales, cada novedad está pensada para enriquecer su experiencia. En Auria, el lujo es sutil, el servicio es impecable y la conexión con la naturaleza es total.

¡Ven a descubrir la diferencia de un hotel que se define por su esencia, no por un eslogan pasajero!