Interpol busca al ladero de "Pequeño ", por el crimen de Morena, Brenda y Lara

Matías Agustín Ozorio residía, hasta al menos 72 horas, en el asentamiento conocido como Villa 21.24, y está indicado como ladero de “Pequeño J”, el supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, torturas, mutilación y ejecución de Lara Gutierréz (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). Se trata de uno de los crímenes narco más cruentos de la historia argentina.

El fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la causa en sus inicios, le imputa la coautoría del delito de “triple homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”, con una pena tentativa de 35 años de cárcel.

Duplaá solicitó su captura nacional e internacional, por eso su rostro llegó a los registros de todas las fuerzas de seguridad. Este jueves llegó la misma resolución judicial a Interpol y este viernes se publicó de forma privada. Es decir, que todas las policías del mundo tienen acceso, pero no el público en general.