Buscan a Mirta en Joaquín V. González: desde el miércoles no saben nada de ella

Mirta Herrera fue vista por última vez el miércoles 24 de septiembre y desde ese día, no se sabe nada de ella.

La denuncia fue radicada por la hija de la mujer, quien detalló que mide 1.60 mts, lleva el cabello corto color rojizo y usa un collar con la imagen de la Virgen de Huachana. Señaló además que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

La mujer vive en barrio El Alto de Joaquín V. González. Si alguien la vio, debe comunicarse al 911.