Un abuelo murió junto a sus dos nietos en un incendio

Una tragedia ocurrió este sábado en la ciudad de Córdoba, donde un incendio en una vivienda dejó como saldo tres víctimas fatales: un hombre de 75 años y sus dos nietos de 10 y 7 años.

El siniestro se produjo durante la madrugada en una casa situada en la intersección de las calles Fray Mamerto Esquiú y Buchardo, en la capital provincial. Según informaron fuentes policiales a Infobae, las llamas se habrían iniciado en una de las habitaciones del inmueble.

La Justicia no descarta que el fuego haya sido provocado de manera intencional. Sospechan de los padres de los menores, quienes, de acuerdo con medios locales, habrían mantenido discusiones con los abuelos de los niños que tenían su custodia.

La pareja del hombre fallecido, abuela de los chicos, logró escapar a tiempo junto a otros tres niños que también se encontraban en la vivienda.

El comisario Diego Saya, de la Dirección de Bomberos de la Policía, explicó al medio Cadena 3 que la abuela, con la ayuda de los vecinos, pudo salir con los otros niños que estaban en la parte delantera de la casa y remarcó que todos se encuentran en un fuerte estado de conmoción emocional.

En el caso interviene la Fiscalía de Instrucción de Distrito 3, Turno 3, a cargo de la fiscal Silvana Fernández. Bomberos acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas, mientras que personal del servicio de emergencias confirmó los decesos.