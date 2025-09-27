Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia por la 10ª fecha del Torneo Clausura

Luego del empate 2-2 con sabor a derrota ante Central Córdoba en La Bombonera, Boca se prepara para visitar a Defensa y Justicia, donde podrá llevar público visitante, este sábado desde las 19 por la fecha 10 del Torneo Clausura. A continuación, lo que tenés que saber del duelo que se jugará en el Norberto Tomaghello en el que impartirá justicia Jorge Baliño.

Mientras Miguel Ángel Russo continúa hospitalizado realizándose distintos estudios programados y aún no obtuvo el alta para regresar a su casa, la presencia del DT principal en Florencio Varela es una incógnita y hay chances de que Claudio Úbeda esté en el banco de suplentes.

Respecto al rendimiento mostrado en el último encuentro, el cuerpo técnico quedó conforme con lo producido por el equipo frente al Ferroviario y desde un primer momento se barajó la posibilidad de que repitiera el equipo de cara al choque ante el Halcón. Más allá de esto, tendrá una baja obligada: Carlos Palacios sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y no podrá estar en el duelo de este sábado. Su reemplazante saldría entre Alan Velasco y Williams Alarcón, siendo el ex Dallas quien pica en punta.

El Xeneize ocupa el cuarto puesto de la Zona A del Clausura con 14 puntos en nueve partidos. Si bien venía de una racha positiva con tres triunfos consecutivos (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi), los empates posteriores contra Rosario Central y Central Córdoba frenaron su ascenso en la tabla del grupo.

No obstante, en la tabla anual, Boca se mantiene en el segundo puesto (igualado con Rosario Central, que tiene un partido menos) y se encuentra en zona de clasificación a la Copa Libertadores.