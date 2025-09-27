Sofía Masino es la nueva Reina Nacional de los Estudiantes 2025

La joven estudiante de Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue elegida por el jurado para representar a los estudiantes.

Sofía Masino es la nueva Representante Nacional de los Estudiantes por el año 2025. La joven representante de Ciudad Autónoma de Buenos Aires deslumbró con su belleza y se llevó la corona en una noche llena de emociones.

La magia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes volvió a ser protagonista en Jujuy con una noche inolvidable. Ante un estadio 23 de Agosto colmado, se coronó Sofía Masino como Representante Nacional 2025, quien no solo recibió la corona y la banda, sino que también dejó un mensaje que conmovió a todos los presentes.

Luego de ser proclamada como la nueva soberana, la joven tomó el micrófono y compartió unas palabras cargadas de mucha emoción, "no lo puedo creer todavía, quiero agradecer a mi familia que vino a acompañarme desde Lujan. Gracias a las chicas que formamos un grupo muy lindo y nunca se sintió una competencia, gracias a la gente que nos recibió desde el día uno con mucho amor y respeto".

El público acompañó con un aplauso que se transformó en ovación, dejando en claro que su voz llegó al corazón de todos los que fueron parte de una de las noches más esperadas de la FNE.