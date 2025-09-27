Jorge Taiana arremetió contra el Gobierno y denunció "una nueva estafa de Milei"

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana criticó este sábado al gobierno de Javier Milei al señalar que “utiliza al Estado para promover estafas que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría de los argentinos”.

El ex ministro de Defensa afirmó que la decisión oficial de suspender las retenciones a los granos produjo que “las grandes cerealeras obtuvieran una ganancia neta de más de 1.500 millones de dólares y el gobierno resignara ingresos fiscales por igual monto”.

“No hay plata para los discapacitados, los jubilados, el Garrahan, ni para las universidades públicas, pero sí para que el Estado le regale” una suma millonaria en dólares a las grandes cerealeras.

Para el excanciller, “el modelo económico actual destructivo e inestable está directamente vinculado con una política exterior de alineamiento automático con Estados Unidos e Israel”.

En una nota de opinión publicada este sábado en el diario La Verdad de Junín, Taiana aseguró que “lo más grave es que está hipotecando nuestro futuro como país, en especial el de las nuevas generaciones que deberán enfrentarse a una deuda impagable”.

A su vez, llamó a “alzar la voz para denunciar y frenar una nueva estafa del Gobierno de Milei”, al tiempo que defendió la necesidad de “impulsar inversión en innovación, tecnología y ciencia” para fortalecer al sector productivo y agropecuario.

Taiana fue uno de los dirigentes K que visitaron en los últimos días a Cristina Fernández de Kirchner en su casa ubicada en el barrio porteño de Constitución. Pese al riguroso régimen de visitas que impone la justicia en el marco de la condena por la Causa Vialidad, la expresidenta desafía a los jueces invitando a su casa a todo el arco peronista.

Este viernes recibió los candidatos a legisladores de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Asistieron Itai Hagman, Mariano Recalde, Lucía Cámpora y Ana Arias, quienes pidieron por la libertad de la titular del Partido Justicialista.