El descargo de Robertito Funes tras ser agredido durante la marcha por las chicas asesinadas

El periodista relató en sus redes cómo fue atacado en plena movilización y cuestionó la violencia en un reclamo que había comenzado de manera pacífica.

El periodista relató en sus redes cómo fue atacado en plena movilización y cuestionó la violencia en un reclamo que había comenzado de manera pacífica.

Robertito Funes fue agredido mientras cubría la marcha por el asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela. El periodista relató lo sucedido y expresó su indignación a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Bueno, les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y también de fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir e insultar después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia también con los otros medios”, comentó.

Funes explicó que la situación escaló rápidamente: “De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todo mujeres, insultándome, algunos periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer también de la comunidad LGTB que me empujó y me quiso escupir. Me arañó y todo”.

[SOCIEDAD] "Las agresoras fueron mujeres, en su mayoría": "Robertito" Funes Ugarte, denunció la "violencia injustificada" que recibió en las afueras del Congreso. https://t.co/dXdwF0ZFGV pic.twitter.com/6naJ8rhQvf — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 28, 2025

“Es lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco: tres mujeres, tres niñas, fueron asesinadas brutalmente. Vinimos a cubrir la marcha solamente y otra vez la violencia se infiltró y los violentos, los de siempre, que nunca faltan, arruinaron esta marcha que empezó de manera pacífica y terminó con un enfrentamiento innecesario”, agregó claramente indignado.

"Robertito":

Porque Robertito Funes Ugarte fue agredido durante la movilización frente al Congreso pic.twitter.com/J2JMdaY6dw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 27, 2025