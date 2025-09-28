El descargo de Robertito Funes tras ser agredido durante la marcha por las chicas asesinadas

28/09/2025
Robertito Funes
El periodista relató en sus redes cómo fue atacado en plena movilización y cuestionó la violencia en un reclamo que había comenzado de manera pacífica.

Robertito Funes fue agredido mientras cubría la marcha por el asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela. El periodista relató lo sucedido y expresó su indignación a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Bueno, les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y también de fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir e insultar después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia también con los otros medios”, comentó.

Funes explicó que la situación escaló rápidamente: “De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todo mujeres, insultándome, algunos periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer también de la comunidad LGTB que me empujó y me quiso escupir. Me arañó y todo”.

