Feria de Salud en la zona sureste: Controles, vacunación y consejería gratuita para toda la familia

Feria de Salud en la zona sureste: Controles, vacunación y consejería gratuita para toda la familiaSalud28/09/2025
Este lunes, de 9 a 12 horas, se realizará una Feria de salud en la Plazoleta Independencia, ubicada en calle Independencia y San Felipe y Santiago, en la zona sureste de la ciudad de Salta.
La actividad, organizada por el Ministerio de Salud Pública, busca acercar a la comunidad herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar, a través de servicios y actividades abiertas a todo público.
Servicios disponibles
Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de manera gratuita a:
- Controles médicos: presión arterial, signos vitales y realización de PAP.
- Vacunación.
- Consejería y educación en nutrición, diabetes, salud mental, adicciones, salud sexual y reproductiva, y materno infancia.
- Información sobre cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Prevención de hipertensión, diabetes, accidentes y hábitos poco saludables.
- Promoción de alimentación sana y actividad física.
Además, se desarrollará una acción solidaria de donación de sangre, invitando a los vecinos a sumarse a la campaña.
La feria busca ser un espacio de encuentro comunitario donde la salud integral sea el eje central, facilitando el acceso a controles básicos y consejerías en un solo lugar.