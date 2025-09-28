Feria de Salud en la zona sureste: Controles, vacunación y consejería gratuita para toda la familia

Este lunes, de 9 a 12 horas, se realizará una Feria de salud en la Plazoleta Independencia, ubicada en calle Independencia y San Felipe y Santiago, en la zona sureste de la ciudad de Salta.

La actividad, organizada por el Ministerio de Salud Pública, busca acercar a la comunidad herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar, a través de servicios y actividades abiertas a todo público.

Servicios disponibles

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de manera gratuita a:

Controles médicos: presión arterial, signos vitales y realización de PAP.

Vacunación.

Consejería y educación en nutrición, diabetes, salud mental, adicciones, salud sexual y reproductiva, y materno infancia.

Información sobre cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Prevención de hipertensión, diabetes, accidentes y hábitos poco saludables.

Promoción de alimentación sana y actividad física.

Además, se desarrollará una acción solidaria de donación de sangre, invitando a los vecinos a sumarse a la campaña.

La feria busca ser un espacio de encuentro comunitario donde la salud integral sea el eje central, facilitando el acceso a controles básicos y consejerías en un solo lugar.