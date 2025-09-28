La “generación sin sexo”: Por qué los jóvenes de todo el mundo se relacionan cada vez menos

El deseo sexual y la manera de vincularnos están cambiando en todo el mundo. En países como Estados Unidos, distintos estudios muestran que cada vez más personas tienen menos interés en el sexo, aún cuando crece la cantidad de solteros. La intimidad parece volverse esporádica y los vínculos estables se reducen, en parte como consecuencia de la pandemia, el avance de las redes sociales y las nuevas prioridades vitales.

En Europa, Japón y otros países de Asia también se registran descensos en la frecuencia de las relaciones íntimas, acompañados por un aumento de solteros y una postergación de la maternidad y la paternidad. En sociedades altamente tecnológicas como la japonesa, incluso se habla de una “crisis del sexo”, donde la virtualidad, el exceso de trabajo y el individualismo impactan directamente en el deseo. En otras regiones, como América Latina, la tendencia es más heterogénea, pero los especialistas coinciden en que el estrés económico y los cambios culturales están moldeando una intimidad más fragmentada y menos prioritaria que en décadas anteriores.

En Argentina, la tendencia también se siente, aunque con matices propios: las crisis económicas, la rutina acelerada y el estrés cotidiano afectan directamente el deseo. Factores como el cansancio, la presión laboral y la inestabilidad social se mezclan con los cambios en las formas de relacionarse, marcando un escenario en el que la sexualidad se vive con menos frecuencia y, muchas veces, con más distancia emocional.

“Las personas buscan menos sexo”

Según un estudio realizado en Estados Unidos por el Instituto para Estudios Familiares (Institute for Family Studies), a partir de la NSFG (Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar), las personas buscan menos sexo, y a pesar de que la cantidad de solteros aumentó, no logran generar el espacio para vincularse.

El objetivo del sondeo era reconocer el comportamiento sexual y familiar para obtener estadísticas y compararlas con las de años anteriores.

De acuerdo con las comparativas, la falta de sexo aumentó desde 2017 y actualmente la tendencia se mantiene. Los números continúan descendiendo, lo que demuestra un menor interés por la intimidad.

La encuesta se realizó en hombres y mujeres de entre 22 y 34 años, ya que esa es la franja clave para las personas que suelen buscar casarse y formar una familia. Quienes participaron no tenían pareja activa, por lo que las estadísticas reflejan la vida de los solteros en la actualidad en EE.UU.

En los hombres, la falta de interés en el sexo pasó de un 9% a un 24% reportado en los últimos estudios registrados en 2013-2015 y 2023, respectivamente. En el caso de las mujeres, subió de un 8% a un 13% en 2022-2024.

Parejas inestables y falta de compromiso, son algunos de los motivos.

En los últimos tres meses, el porcentaje de personas sin sexo aumentó: en los hombres, del 20% en 2013-2015 al 35% en 2022-2023; en las mujeres, del 21% al 31% en el mismo período.

Según las estadísticas, podríamos decir que la falta de sexo se duplicó en los últimos 10 años. Esta caída tiene un punto de partida que todos recordamos: la pandemia.

La mayor parte del aumento en la falta de actividad sexual se produjo en los años 2017-2019 y 2022-2023. Los efectos del COVID dejaron en claro cómo se modificaron nuestros intereses, prioridades e incluso, durante esos años, se apagaron las ganas de tener sexo.

A pesar de que el estudio refleja un aumento de personas solteras, las dificultades para generar un vínculo o la conexión íntima con alguien suponen una razón principal: bajó el número de hombres que tenían una sola pareja.

Según las conclusiones del informe, hay menos personas con relaciones estables o monógamas. Los solteros aumentaron, pero el sexo es más esporádico, y esto refuerza la tendencia a que la intimidad se vuelva cada vez más eventual.

Más personas sin experiencias

Incluso, si hablamos de “virginidad”, los números sorprenden: se observa una mayor cantidad de jóvenes sin experimentar en comparación con otros años.

Las estadísticas de hombres adultos muestran que en 2013-2015 la virginidad había aumentado un 4% respecto al sondeo anterior. En este último estudio, se registra un 10% de jóvenes con pene que declararon no haber tenido sexo y que tampoco sienten apuro por hacerlo.

En el caso de las mujeres, el porcentaje pasó del 4% en 2013-2015 al 10% en 2022-2023. Para las mujeres adultas jóvenes, la virginidad reportada aumentó del 5% en 2013-2015 al 7% en 2022-2023.

El verdadero cambio está en cómo hombres y mujeres se relacionan: menos vínculos estables, menos intimidad y una sexualidad cada vez más esporádica. Lo que también genera cierta precaución a la hora de decidir iniciar en el sexo.

Que dicen los especialistas

Las estadísticas sobre sexualidad son complejas ya que, en general, la gente no se anima a hablar del tema o a decir la verdad. En el caso del tabú de la sexualidad, esto es aún más frecuente. “En Argentina, las crisis sociales, políticas y económicas repercuten porque están relacionadas con el estrés, ya que aumentan los niveles de cortisol, lo que a su vez disminuye los niveles de testosterona”, indicó el médico sexólogo Dr. Adrián Rosa (MN 87.036 / @doctor.adrianrosa).

Cada vez hay más personas solteras en el mundo.

La vida cotidiana, la rutina y el estrés son otros factores influyentes. “Muchas veces, tener que cumplir con ciertos tiempos, como las exigencias del trabajo o el pago de facturas y tarjetas de crédito, atenta contra el deseo sexual. Por eso es importante poder recuperar los tiempos y los momentos”, explica el especialista.

Estos datos también se vinculan con el invierno, ya que el frío limita los encuentros sexuales. Según el especialista, la primavera, en cambio, incrementa la exposición al sol y es una temporada propicia para reavivar los vínculos.

La aparición de las redes sociales, también cambió la manera de comunicarnos. La gente se está acostumbrando a relacionarse a la distancia y se va perdiendo el hábito de encontrarse cara a cara, lo que dificulta generar encuentros para explorar la sexualidad.

Cómo reavivar el deseo

El especialista recomienda, en primer lugar, poder hablar de lo que nos pasa. Tener el espacio y la confianza para expresar lo que sentimos es fundamental para empezar a trabajar sobre la falta de deseo sexual. Ser conscientes de lo que necesitamos hará más fácil poder abordarlo.

“Hay que darse espacios en los que no haya hijos ni familiares para poder tener intimidad con la pareja y propiciar momentos en los que el deseo pueda aflorar. También va a depender de muchos otros factores externos”, agrega Rosa.

En el caso de las personas solteras, también se trata de darse la oportunidad de conocer a otros, ya que hoy en día muchas personas no están predispuestas a encuentros cara a cara. “Hay que juntarse con el otro sin la expectativa de que necesariamente deba terminar en sexo, sino simplemente con la idea de conocer a una persona”, asegura. /TN