River perdió con Deportivo Riestra en el Monumental

River Plate cayó 2 a 1 ante Deportivo Riestra en el Estadio Monumental, en un partido válido por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El primer gol del encuentro lo hizo Antony Alonso, a los 11 minutos del primer tiempo, de cabeza, a la salida de un córner. El empate lo firmó Giuliano Galoppo a los 24 minutos de la etapa inicial.

