Semana a pleno sol: Salta arranca con 29°C y se viene más calor

La primavera ya se hace sentir en la ciudad y este lunes marca el inicio de una semana con temperaturas elevadas.

La jornada arrancó fresca con 9°C y cielo despejado, pero la máxima trepará hasta los 29°C por la tarde. El buen tiempo se mantendrá durante toda la semana. Para el martes se pronostica una mínima de 13°C y una máxima de 26°C, mientras que el miércoles se espera un leve descenso, con máximas en torno a los 21°C.

Hacia el fin de semana, el calor volverá con fuerza: el sábado se prevé una máxima de 31°C y el domingo el termómetro podría llegar a los 32°C.

El pronóstico no anticipa lluvias en los próximos días, con cielo mayormente despejado o algo nublado y vientos leves a moderados del noreste.