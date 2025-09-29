Hoy no abren los negocios en Salta por el Día del Empleado de Comercio

Este lunes los supermercados, shoppings y grandes cadenas permanecerán cerrados por la conmemoración del Día del Empleado de Comercio.

La fecha original es el 26 de septiembre, pero el feriado se trasladó a la jornada siguiente, otorgando a los trabajadores del sector un día de descanso al inicio de la semana.

La medida, que alcanza a locales de indumentaria, jugueterías, casas de electrodomésticos, zapaterías, galerías y centros comerciales, fue informada por la Asociación de Empleados de Comercio y responde a un acuerdo nacional entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Desde el gremio aclararon que el feriado no puede otorgarse como franco compensatorio. En caso de que un trabajador tenga programado su descanso semanal este lunes, deberá trasladarlo a otra fecha.