Le negaron ingresar a un gimnasio por antecedentes de robo y destrozó todo con un machete

El viernes 26 de septiembre, se vivió un hecho de extrema violenica en el interior de un gimnasio en la ciudad de Orán.

Según se conoció, alrededor de las 10 de la mañana llegó al gimnasio un sujeto identificado como D. O., quien ante la negativa de dejarlo ingresar a entrenar se retiró furioso para volver minutos después armado.

Con un machete y un revolver, destrozó espejos, equipos de sonido, y televisores, mientras amenazaba al dueño, su esposa e hija.

Según publicó Ciudad Online, la negativa de que ingrese a entrenar, según el dueño del gym, se tomó porque el acusado habría robado el pasado lunes un celular de alta gama del local y no sería la primera vez que lo hace.

El propietario del gimnasio radicó la denunica policial por los daños y amenazas, pero además publicó un video en las redes sociales para mostrar como quedó el lugar.