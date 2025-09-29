ATSA celebró el Día de la Sanidad y presentó las nuevas obras en la sede de Orán

En el marco del Día de la Sanidad, el secretario general de ATSA, Eduardo Abel Ramos, encabezó una cena que reunió a trabajadores de Orán, Urundel, Embarcación, Colonia Santa Rosa e Hipólito Yrigoyen. El encuentro no solo fue un homenaje a la labor diaria de los sanitaristas, sino también la oportunidad para mostrar los avances de la obra que moderniza la sede de Orán.

Ramos destacó que los trabajos incluyen la remodelación del edificio, el cambio total de pisos en el salón y un mantenimiento integral, además de la construcción de una segunda planta con nuevas aulas para los estudiantes del Instituto Dr. Carrillo. Esta inversión, señaló, constituye un aporte clave para la formación de futuros profesionales de la salud y para fortalecer la infraestructura educativa y comunitaria.

La velada se desarrolló en un ambiente de fraternidad y alegría, con un cálido reconocimiento a quienes día a día sostienen el sistema sanitario. Desde ATSA agradecieron la amplia participación y reafirmaron su compromiso con la educación continua y el bienestar de la comunidad.