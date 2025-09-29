Triple crimen de Florencio Varela: ¿Sotacuro pasó por Salta antes de cruzar a Bolivia?

Novedad de los últimos días fue la identificación y captura de Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto sospechoso del triple crimen narco de Florencio Varela.

El hombre de nacionalidad peruana y argentina fue detenido en la ciudad de Villazón, Bolivia, siendo trasladado a Jujuy, desde donde fue enviado hasta Buenos Aires.

Tras la captura del prófugo por el asesinato con sello narco de las tres jóvenes que habían desaparecido tras una fiesta, el secretario de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, estuvo hablando con Multivisión Federal donde relató cómo fue el trabajo para dar con Sotacuro, como también deslizando la posibilidad que haya pasado por Salta en su fuga.

Primeramente, relató que, tras el crimen, recibieron los pedidos de captura el viernes por la mañana, activándose hipótesis sobre estos sospechosos. “La Brigada de Investigaciones inició un trabajo de varias hipótesis, una sobre que (Sotacuro) podía transportarse en un tour de compras”, mencionó.

Fue cuando, viendo cámaras de seguridad, pudieron dar con él, identificándolo, corroborando la lista de pasajeros con el micro en el que había viajado hasta Jujuy, usando su nombre real y su DNI argentino. Mientras, en La Quiaca, al comunicarse con Bolivia, hicieron los procedimientos de rigor y pudieron detener al sospechoso prófugo.

“Nuestra hipótesis es que el mismo miércoles, el día que habrían asesinado a las chicas, (Sotacuro) ya se habría embarcado en un micro, que recorrió la ruta 9/34; teniendo el dato que había atravesado Santiago, también Salta, Jujuy, luego cruzó ilegalmente” a Bolivia, indicó Pulleiro sobre la posibilidad que el chofer haya cruzado suelo salteño, camino a su fuga.